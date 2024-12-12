Дипломати обіцяють продовжити підтримувати Україну в її праві на самооборону від російської агресії.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та Сполученого Королівства, а також Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки наголошують, що посилять військову, економічну та фінансову допомогу Україні.

Про це це йдеться у Берлінській декларації за підсмуками міністерських переговорів Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства, Франції, Євросоюзу та України.

Зокрема, у Берліні європейські топ-дипломати зустрілися сьогодні з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою "у вирішальний момент в агресивній війні Росії проти України".

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"Ми посилимо військову, економічну та фінансову допомогу Україні, в тому числі шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування", - наголошується у декларації.

Провідні дипломати наголосили, що "швидке і колективне надання 50-мільярдного кредиту країнами Групи Семи, в якому європейці відіграють важливу роль, допоможе Україні покрити нагальні потреби, в тому числі військові".

"Ми залишаємося відданими підтримці відбудови та відновлення України в координації з міжнародними партнерами", - сказано у декларації.

З цією метою у 2025 році в Італії пройде Міжнародна конференція з питань відновлення України.

Також глави МЗС і висока представниця ЄС вважають, що цілі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України та стійкої безпеки для Європи нероздільні.

"Україна має перемогти", - наголошують вони.

Дипломати обіцяють продовжити підтримувати Україну в її праві на самооборону від російської агресії.

Крім того, топ-дипломати запевняють, що продовжуватимутт підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і підтримуватимуть Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз. Міністри наголошують:

"Ми й надалі будемо обмежувати нарощування військових спроможностей Росії. Ми будемо чинити додатковий тиск на джерела доходів Кремля, зокрема від енергетики".

Разом з тим, вони підтверджують відданість Формулі миру, запропонованій Президентом України Володимиром Зеленським, як надійному шляху до справедливого та сталого миру.

Топ-дипломати запевняють, що переговорів про мир в Україні не може бути без участі українців та без європейців на їхньому боці.

"Ми віддані наданню Україні міцних безпекових гарантій, включно з надійним і довгостроковим наданням військової та фінансової підтримки", - наголосили дипломати.

Допомога Україні - останні новини

Як відомо, після виборів президента США майбутній лідер цієї країни Дональд Трамп може переглянути залученість Америки до надання допомоги Україні.

Зокрема, в інтерв'ю виданню Time обраний президент Трамп виступив проти того, аби Україна завдавала ударів по території РФ американською далекобійною зброєю. Також він розкритикував Київ за запуски цих ракет, які відбулися у листопаді.

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