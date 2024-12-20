Частина допомоги Україні від США буде надходити у 2025 році.

Адміністрація президента США Джо Байдена буде продовжувати надавати Україні допомогу, частина її надійде у 2025 році. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив високопосадовець Білого Дому Майкл Карпентер, зазначивши, що перемога України можлива, якщо Києву нададуть більше допомоги.

Він зазначив, що нинішня адміністрація, хоча в неї залишився лише місяць при владі, продовжуватиме нарощувати підтримку України.

"Ми витратимо кожен долар схваленого фінансування на допомогу у сфері безпеки. Певна допомога надається за контрактами. Тому вона надійде не раніше, ніж 2025 року. Але всі гроші будуть використані до 20 січня", – сказав Карпентер.

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Він також прокоментував питання нестачі протиповітряної оборони в Україні. За його словами, Київ наразі найбільше потребує саме цих зразків озброєння.

"Вона захищає міста, які невтомно атакує Росія. Також і для інфраструктури важливо мати, можливо не Patriot, але інші види протиповітряних систем. Але є проблема – багато наших союзників вже так глибоко занурилися у свої запаси, щоб надати допомогу, що в них не залишилося багато чого. Тому ми обходимо наших партнерів, говоримо з нашими союзниками, аби дістати все, що можливо, до холодів", – додав Карпентер.

Високопосадовець також оцінив рівень допомоги та розвиток військово-промислового комплексу країн Європи. За його словами, за майже три роки війни Європа недостатньо вкладається у свої оборонні можливості.

"Настав час нашим європейським партнерам та союзникам активізуватися, подивитися на свої запаси та оборонно-промислову базу. Ми значно розширили нашу… Якщо подивитися на боєприпаси 155-мм калібру, ми подвоїли, потім знову подвоїли наші виробничі можливості. А Європа знову відстає. Вони багато зробили з точки зору загальної кількості наданої підтримки. Але якщо ви подивитесь на країну за країною – є деякі держави, які могли б зробити набагато більше", – відзначив високопосадовець.

Допомога Україні від США: важливі новини

Раніше Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета допомоги на суму в 500 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси для HIMARS та високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs).

Тим часом президент Володимир Зеленський відповів, чи зможуть європейці покрити долю США у наданні допомоги України. Він зазначив, що "дуже складно" підтримувати Україну без Сполучених Штатів.

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