Також Німеччина передасть Києву 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами готується до передачі українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5.

Про це з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса повідомляє Spiegel. Міністр оборони заявив про передачу під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Зробити це хочуть якомога швидше.

Окрім танків, Київ отримає додаткові 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 мільйонів євро. Шість машин направлять в Україну у цьому році, а ще шість - у наступному. Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїхав на авіабазу "Рамштайн", щоб взяти участь у засіданні Контактної групи.

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Leopard 1A5 - довідка

Цей танк є однією з версій старого Leopard 1, який почали розробляти ще у 50-ті. При створенні ОБТ питання його бронювання поставили на останнє місце, оскільки вважалось, що реального захисту від кумулятивних боєприпасів немає.

Водночас Leopard 1 отримав непогану вогневу міць та прийнятну рухливість. Таким чином, хоча танк на сьогодні вже морально застарів, він все ще може ефективно використовуватись у деяких ситуаціях.

Нагадаємо, у липні Україна отримала від Німеччини і Данії партію танків Leopard 1A5 - тоді мова йшла про вісім одиниць бойової техніки.

То ж загальна кількість танків цього типу, отриманих від Німеччини, складала на той момент більше 50 одиниць. А загалом країни Заходу ще на момент травня передали Києву до 100 танків типу Leopard 1.

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