Аналіз показує скорочення кількості обмінів між Сі та Кімом.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин надіслав привітання китайському президенту Сі Цзіньпіну, яке, як видається, було стриманою риторикою, що з'являється, коли Пхеньян зближується з Росією і менше залежить від свого давнього азійського союзника, пише Bloomberg.

Кім побажав "китайському народу великих успіхів у побудові сучасної соціалістичної країни" у відповідному повідомленні Сі на його привітання з днем народження Північної Кореї, повідомило в неділю офіційне Корейське центральне інформаційне агентство.

У повідомленні зі 190 слів було мало хитромудрої мови, яка була основним елементом їхнього листування, що значно скоротилося цього року, згідно з аналізом спеціалізованої служби NK Pro, що базується в Сеулі. У ньому зазначено три згадки двосторонніх обмінів, згаданих у державних ЗМІ цього року між Сі та Кімом, порівняно з 10 у 2023 році.

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Описи двосторонніх відносин "менш захоплені", написав в аналізі засновник NK Pro Чад О'Керролл. Більш прохолодна і стримана мова в листах цього року порівняно з 2023 роком "вказує на відчутну дистанцію в колись теплих особистих стосунках між двома лідерами".

Північна Корея часто використовувала аналогію своїх зв'язків із Китаєм, які були такими ж близькими, як "губи і зуби". Її офіційні ЗМІ часто говорили про "глибоку довіру і дружні почуття до братнього народу Китаю".

Кім, тим часом, збільшив свої обміни з Росією за останній рік. США та їхні партнери заявили, що це призвело до збільшення постачань зброї, а Пхеньян відправив мільйони снарядів артилерії і балістичних ракет до Росії, щоб допомогти президенту Володимиру Путіну в його війні з Україною.

Натомість Росія направила допомогу, яка підтримала економіку Північної Кореї і допомогла Кіму просунути його програми озброєнь, за словами Сеула і Вашингтона. Пхеньян і Москва відкинули звинувачення, незважаючи на докази, які свідчать про те, що поставки зброї мали місце.

Одна тільки артилерія, ймовірно, коштує кілька мільярдів доларів, а допомога від Росії може стати найбільшим стимулом для економіки Північної Кореї відтоді, як Кім прийшов до влади.

Китай був найбільшим благодійником Північної Кореї протягом значної частини періоду після закінчення холодної війни, забезпечуючи економічну рятувальну лінію для Пхеньяна.

Співпраця КНДР і РФ - деталі

Цього місяця Росія відправила секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу до Пхеньяна для переговорів із Кімом. Пізніше Північна Корея відправила міністра закордонних справ Чхве Сон Хі в Росію для рідкісної поїздки за кордон, яка включала переговори зі своїм колегою Сергієм Лавровим.

У червні Кім приймала Путіна під час першого візиту російського лідера до Пхеньяну за більш ніж 20 років, де дві країни досягли угоди про допомогу одна одній у разі нападу. Північнокорейський лідер також пообіцяв "беззастережно підтримати" Росію у вторгненні на Україну.

Очільник військової розвідки України заявив, що поставки північнокорейської зброї до Москви стали серйозною проблемою для оборони його країни, оскільки повномасштабне вторгнення Росії триває вже третій рік.

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