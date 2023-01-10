Це може дозволити йому відновити трансляцію на території ЄС.

Російському телеканалу "Дождь" видали дозвіл на комерційне телевізійне мовлення в Нідерландах.

Про це повідомляється на сайті медиарегулятора Нідерландів. Відповідне повідомлення було опубліковано ще 22 грудня 2022 року.

"Commissariaat voor de Media видає дозвіл TVR Studios B.V. як комерційній медіаустанові на надання послуг комерційного телевізійного мовлення через програмний канал "ТВ Дождь", - йдеться в повідомленні.

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Отримання цієї ліцензії може дозволити "Дождю" відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу, пише Rus.LSM.

Скандал навколо "Дождя"

Як відомо, російський телеканал у червні отримав ліцензію на мовлення в Латвії.

У грудні ведучий Олексій Коростельов закликав глядачів відправляти редакції повідомлення про порушення при мобілізації в РФ. Він сказав, що вони вже "змогли допомогти багатьом військовослужбовцям з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті".

Керівництво "Дождя" принесло вибачення, а потім звільнило Коростельова. Коментуючи своє звільнення, журналіст сказав, що ніколи не допомагав армії фінансово, проте шкодує "кинутого всіма голодного мобілізованого".

Нацрада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала "Дождь" на 10 тисяч євро за карту з Кримом у складі Росії і слова" наша армія " по відношенню до російської.

Після всіх скандалів Латвія анулювала ліцензію "Дождю". Також мовлення телеканалу припинили Естонія і Литва.

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