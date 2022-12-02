Редакція прийняла рішення видалити фразу журналіста, яку нібито неправильно зрозуміли, з повторів і з запису ефіру.

В ефірі російського каналу "Дождь", який позиціонує себе як опозиційний і в даний час базується в Латвії, пролунала фраза про допомогу росіянам, яких було мобілізовано на війну проти України.

"Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, в тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і з просто елементарними зручностями на фронті", – сказав ведучий Олексій Коростельов, закликавши відправляти повідомлення на поштову скриньку телеканалу.

Ця заява, сприйнята як зізнання в тому, що канал підтримує учасників кривавої війни проти України, викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко перепросив і запевнив, що жодної допомоги армії РФ канал не надає.

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"Телеканал "Дождь" не займався, не займається і не буде займатися допомогою з оснащенням російській армії – на фронті або за його межами. Поштова скринька army@tvrain.tv створена для збору особистих свідчень про злочини російської армії в Україні та про порушення при проведенні злочинної та безглуздої мобілізації в Російській Федерації", – написав він.

Дзядко також повідомив, що оскільки фраза, яка прозвучала в ефірі, "вводить в оману глядачів", редакція прийняла рішення видалити її з повторів і з запису ефіру.

Що відомо про телеканал "Дождь"

Російський інформаційний телеканал "Дождь" заснувала журналістка Наталія Синдєєва. Він був запущений в 2010 році. У 2013 році телеканал поширював розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального про незадекларовану нерухомість у чиновників путінської партії "Єдина Росія". Після цього очільниця телеканалу заявляла про перешкоджання діяльності журналістів з боку Кремля.

З березня 2014 по січень 2017 телеканал транслювався в Україні – замість частини інших російських каналів, які були вилучені з ефіру через пропаганду агресії. Згодом Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України приняла рішення про його вилучення з переліку іноземних програм. Це сталося у зв'язку з тим, що були зафіксовані численні порушення українського законодавства. Крім цього, Нацрада дійшла висновку, що телеканал вдавався до свідомого викривлення інформації про державні кордони України і пропагував посягання на територіальну цілісність України.

З серпня 2021 року телеканал внесений до російського реєстру ЗМІ, які є "іноземними агентами", незважаючи на те, що серед його власників немає іноземних фізичних та юридичних осіб. З березня 2022 року телеканал заборонений в Росії на вимогу Генпрокуратури РФ. Рішення пов'язане з висвітленням війни в Україні. Головний редактор Тихон Дзядко і частина журналістів покинули Росію на тлі погроз колективу. З березня по липень 2022 року "Дождь" не мовив. Мовлення було відновлено зі студії в Ризі 18 липня.

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