Президент Польщі заявив, що українці захищають Європу перед нашестям російського варварства.

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що українці, які чинять запеклий опір російському вторгненню, є героями усієї Європи і світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда повідомив під час виступу у Верховній Раді України.

"Дякую Вам сьогодні за те, що ви захищаєте Європу перед нашестям варварства і нового російського імперіалізму, що показуєте тиранам їхнє місце. Що ви показали, що дух вільного народу сильніший! Дякую вам за це від щирого серця", - наголосив Дуда.

"Я звертаюся до ваших солдатів, які борються у Збройних силах України, Національній гвардії, підрозділах Тероборони, до героїчних захисників Маріуполя, і також тих, хто тепер перебуває у російській неволі, і до тих, які на всій лінії фронту дають запеклий опір загарбнику. Ви герої України, але ви також герої Польщі, Європи і всього світу! Дякую Вам за це від щирого серця. Прийміть нашу велику глибоку пошану", - сказав президент Польщі.

Він подякував українцям за мужність і любов до свободи і Батьківщини.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда прибув сьогодні, 22 травня, до Києва. Він виступив у Верховній Рад України, і став першим главою закордонної держави, який мав промову в стінах українського парламенту після початку російсько-української війни.

Також відбулася зустріч Дуди з президентом України Володимиром Зеленським.