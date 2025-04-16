В РФ пригрозили 'особливо агресивній' Польщі: Дуда різко відповів

Польський президент нагадав, що НАТО є оборонним альянсом, а всі його дії є відповіддю на на російську агресію.

Президент Польщі Анджей Дуда відповів на погрози очільника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що у разі нападу НАТО на Росію чи Білорусь "особливо агресивні" Польща та країни Балтії постраждають першими.

Як повідомляє PAP, Дуда назвав ці заяви Наришкіна прикладом "класичної російської дезінформації, що вводить в оману, яка є типовою для радянської школи пропаганди".

"Це говорить Росія, яка переміщує ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближає її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, три роки атакує Україну", – заявив Дуда.

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Польський лідер підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, а всі його дії є відповіддю на на російську агресію. "НАТО ніколи ні на кого не нападало. Це альянс, який лише підтримує безпеку", – сказав він.

Також Дуда закликав до продовження нинішнього курсу політики, заснованого на посиленні безпеки та стійкості. Він заявив, що зміцнення євроатлантичних зв'язків та модернізація армій країн НАТО - єдина ефективна політика, яку слід і надалі реалізовувати спокійно і послідовно.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, очільник російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що у разі конфлікту між Росією та НАТО першими постраждають країни Балтії та Польща.

"Вони мали б зрозуміти (хоча поки що не розуміють), що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, всьому блоку НАТО, але більшою мірою перші, хто постраждає, - це носії таких ідей, носії серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", - заявив він.

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