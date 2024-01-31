Буданов відкинув ризик того, що США залишать Україну без уваги.

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що його "не особливо турбує" можливість того, що Дональд Трамп знову може стати президентом США.

"Трамп досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. І це дуже серйозна риса", - сказав Буданов про колишнього президента, який не приховував свого бажання скоротити підтримку України з боку США і чиї союзники в Конгресі виступають проти спроб дозволити збільшення допомоги.

В інтерв'ю CNN, глава військової розвідки ясно дав зрозуміти, що Україна відчайдушно потребує більшої кількості боєприпасів і зброї для стримування російських нападів, навіть незважаючи на те, що він відкинув ризик того, що США залишать Україну без уваги.

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"Ми в будь-якому випадку очікуємо позитивного рішення, - сказав Буданов про дебати з приводу допомоги в США. - Сказати, що Трамп і Республіканська партія є шанувальниками Російської Федерації, - це повна нісенітниця".

Війна в Україні - позиція Трампа

Кандидат у президенти Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. За його словами, він "добре" знає і російського, і українського президентів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде "дуже щасливий", якщо Трампу дійсно вдасться завершити війну за 24 години.

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