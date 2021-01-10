Влада встановила приблизне місце падіння літака.

Поліція Джакарти отримала пакет з останками, знайденими після аварії Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air.

Читайте також"Не бачились тривалий час: чоловік втратив у авіакатастрофі в Індонезії дружину та трьох дітейПро це повідомив представник поліції міста Юсрі Юнус. Він сказав, що правоохоронним органам також передали особисті речі, які знаходилися на борту.

«До цього ранку ми отримали два пакети. Один з них — з особистими речами пасажирів, інший — з частинами тіла»,— сказав Юнус телеканалу Metro TV, передає kommersant. Раніше жителі островів в Яванському морі знаходили обривки тканини і металеві уламки.

Влада встановила приблизне місце падіння літака, сазал глава Мінтрансу країни Буди Карья Сумаді. Влада зазначила, що сонари зафіксували сигнал, який імовірно може надходити від уламків літака.

Крім цього, дайвери в Яванському морі виявили уламки літака Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air, що зазнав аварії. Про це повідомив командувач збройними силами Індонезії Хаді Тьяджанто. За його словами, дайвери розгледіли шматки фюзеляжу і уламки з реєстраційними даними літака.

Уламки виявлені на глибині 23 м. "Дайвінгова команда повідомила нам, що вода проглядається добре і ясно. Це дозволяє нам виявити деякі частини літака", - сказав Тьяджанто. Він додав, що місце аварії літака встановлено з упевненістю.

Падіння літака в Джакарті:

9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Boeing 737-524 зник з радарів незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти. На борту було 62 людини, у тому числі десять дітей.

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Автор: УНІАН