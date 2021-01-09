За даними авіаційного порталу FlightRadar, літак набирав висоту близько 3 тис. метрів, сигнал був втрачений через чотири хвилини після зльоту.

З'явилися перші кадри з ймовірного місця аварії пасажирського літака індонезійської компанії Sriwijaya Air в Яванському морі.

Читайте такожВ Індонезії впав пасажирський літакАгентство Reuters з посиланням на національне пошуково-рятувальне агентство Індонезії, інформує, що ймовірні уламки зниклого літака були знайдені біля берегів Джакарти.

Як повідомляє Mash з посиланням на агентство Сіньхуа, моряки виловлюють алюмінієві уламки лайнера, що впав. Під час аварії рибалки побачили вибух з моря двічі. Пізніше були знайдені уламки і шматки кабелю. На місце їдуть поліція і члени Служби порятунку Basarnas.

Крім того, за даними авіаційного порталу FlightRadar, зібраних на основі автоматичного залежного спостереження-мовлення, літак набирав висоту близько 3 тис. метрів, сигнал був втрачений через чотири хвилини після зльоту.

Як повідомляє ТАСС, на борту літака знаходилися 59 осіб, проте Національне пошуково-рятувальне агентство Індонезії поки не має даних про знаходження іноземних громадян на борту літака авіакомпанії Sriwijaya Air.

Тим часом, Україна зараз в Телеграм-каналі вже оприлюднила повний список пасажирів лайнера, що впав. "Дивлячись на імена, робимо висновок, що громадян України на борту не було", - йдеться в повідомленні видання.

"56 пасажирів: 46 дорослих, 7 дітей і 3 немовлят. 6 членів екіпажу: 2 пілоти і 4 бортпровідники. Всього 62 людини", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН