Через фото мушель в Instagram: ексдиректора ФБР звинуватили у 'погрозі смертю' Трампу

Республіканці та син Трампа побачили у цій світлині загрозливий підтекст, враховуючи замахи на президента.

Колишнього директора ФБР Джеймса Комі звинувачують у погрозах на адресу Дональда Трампа після публікації в Instagram.

Як повідомляє The Telegraph, все почалося з фото мушель, викладених у формі "8647". Він підписав зображення словами: "Круте утворення мушель під час моєї прогулянки пляжем".

Число "86" іноді трактується як заклик до вбивства, а "47" може позначати Трампа як 47-го президента США. Секретна служба почала розслідування.

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"Поки президент Трамп зараз перебуває у міжнародній поїздці на Близький Схід, колишній директор ФБР опублікував те, що можна чітко інтерпретувати як "напад" на чинного президента Сполучених Штатів — послання, викарбуване на піску", — написав заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович.

Дональд Трамп-молодший заявив:

"Просто Джеймс Комі недбало закликає до вбивства мого батька".

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем додала:

"Колишній директор ФБР Джеймс Комі щойно закликав до вбивства президента... DHS та Секретна служба розслідують цю загрозу".

Директор ФБР Каш Патель підтвердив координацію з Секретною службою. Серед республіканців реакція була жорсткою.

Сенатор Томмі Таббервілл: "Це пряма загроза президенту Трампу, який вже пережив дві спроби вбивства... Джеймс Комі повинен нести наслідки".

Сенатор Марша Блекберн: "Чи не хотів би він пояснити, що він має на увазі під цим, враховуючи замахи на президента Трампа?"

Комі згодом видалив допис та пояснив: "Мені ніколи не спадало на думку, що моє фото буде сприйняте як заклик до насильства".

Замахи на Трампа

Нагадаємо, під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії на Дональда Трампа було скоєно замах. Нападник, 20-річний Томас Меттью Крукс, відкрив вогонь з гвинтівки типу AR-15, поранивши Трампа у вухо. Охорона оперативно евакуювала політика зі сцени.

Унаслідок стрілянини загинули двоє людей: сам нападник та один з глядачів мітингу. ФБР розслідує інцидент як замах на вбивство та потенційний терористичний акт. ​

У вересні 2024 року під час гри Дональда Трампа в гольф на території його клубу Trump International Golf Club також було зафіксовано спробу імовірного замаху.

Трамп і Комі мають давній конфлікт: президент звільнив його з ФБР у своєму першому терміні. Демократи звинувачують Комі в тому, що його дії у 2016 році сприяли перемозі Трампа на виборах, коли він поновив розслідування щодо електронної пошти Гілларі Клінтон за 11 днів до голосування.

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