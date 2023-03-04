Американський лідер почувається добре та продовжить спостерігатися у фахівця-дерматолога.

У лютому президент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини на шкірі грудей. Утворення виявили та прибрали під час щорічного медичного огляду американського лідера.

Як зазначається у листі лікаря Кевіна О'Коннора, опублікованому на сайті Білого дому, подальше лікування Байдену не потрібне.

"Місце біопсії добре зажило. Президент продовжить дерматологічне спостереження в рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги", - наголосив лікар.

Як з'ясували медики, це був базальноклітинний рак без тенденцій до поширення або метастазів, як у випадку з більш серйозними видами раку шкіри.

Здоров'я Байдена

Президенту США Джо Байдену виповнилося 80 років, але американський лідер почувається добре. Щорічно його оглядають лікарі. Цьогоріч лікар після обстеження Байдена заявив, що він "придатний для успішного виконання обов’язків.

У 2021 році стало відомо, що Байдену видалили "потенційно передракове утворення" - доброякісний поліп розміром 3 мм, який відправили на тестування і ідентифікували як тубулярну аденому.

А рік перед цим в американського лідера лікарі діагностували дві тріщини в кістці правої ноги після того, як він підвернув ногу, граючи з собакою.

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