Сліди використання цього пристрою побачили на обличчя американського лідера.

Президент США Джо Байден використовує апарат CPAP. Зі слідами використання цього медичного приладу лідер з'явився на публіці у середу, 28 червня.

Як повідомляє Fox News, використання цього пристроя може бути пов'язане з діагнозом президента. Заступник прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтс заявив у коментарі виданню, що у Байдена апное уві сні - тимчасове припинення дихальних рухів.

"З 2008 року президент оприлюднив свою історію апное сну в ретельних медичних звітах. Минулої ночі він використовував апарат CPAP, що є звичайним для людей з таким діагнозом", - сказав Бейтс.

Апарат CPAP - це неінвазивний дихальний пристрій, який використовується в основному під час сну і призначений для допомоги пацієнтам, які дихають самостійно, але потребують респіраторної допомоги.

Хвороби Джо Байдена

80-річного Джо Байдена щорічно його оглядають лікарі. За їхніми висновками, американський лідер "придатний для успішного виконання обов’язків.

У 2021 році стало відомо, що Байдену видалили "потенційно передракове утворення" - доброякісний поліп розміром 3 мм, який відправили на тестування і ідентифікували як тубулярну аденому.

А рік перед цим в американського лідера лікарі діагностували дві тріщини в кістці правої ноги після того, як він підвернув ногу, граючи з собакою.

У лютому президент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини на шкірі грудей. Утворення виявили та прибрали під час щорічного медичного огляду американського лідера.

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