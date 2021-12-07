Лідери Британії, США, Італії, Франції і Німеччини заявили про потребу забезпечити об'єднаний фронт у зв'язку з російськими загрозами і ворожістю.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон заявляє, що Британія використовуватиме усі економічні і дипломатичні інструменти для запобігання агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомляється на сайті уряду Британії, Джонсон провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Вони наголосили на потребі забезпечити об'єднаний фронт у зв'язку з російськими загрозами і ворожістю", - йдеться у заяві.

Лідери п'яти держав закликали Росію знизити напруження і підтвердили свою тверду підтримку територіальній цілісності України.

При цьому, Джонсон повторив пункти, які він озвучив раніше президенту РФ Володимиру Путіну і які міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс також повідомила минулого тижня її російському колезі Сергію Лаврову.

"Прем'єр-міністр сказав, що Сполучене Королівство продовжить використовувати усі економічні і дипломатичні інструменти, які є у розпорядженні, аби запобігти будь-якій російській агресії проти України", - наголошується у повідомленні.

Крім того, лідери п’яти держав домовились знову провести розмову після переговорів Байдена з Путіним.

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Путін і Байден проведуть переговори по відеодзвінку. Президент США має намір порушити питання військової активності РФ біля кордонів України. Раніше Байден заявляв, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

В кінці жовтня – на початку листопада Росія почала активне переміщення військ та техніки до кордонів з Україною.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, на сьогодні біля державного кордону 94 тис. російських військових, проте ця кількість може зрости до 175 тис. За його словами, наступ може статися наприкінці січня.

Автор: Віталій Саєнко