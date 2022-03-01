Джонсон зізнався, що наразі Альянс не може зробити достатньо для миру в Україні.

Українська активістка з Києва Дар’я Калинюк дорікнула прем’єру Британії Борису Джонсону й іншим членам НАТО в тому, що ті бояться Третьої світової війни, і закликала політиків закрити небо над Україною.

Розмову між українкою і Джонсоном на прес-конференції у Варшаві цитує телеканал Sky News.

"Ви кажете про стоїцизм українського народу, проте українські жінки і діти настрахані через бомби і ракети, які летять з неба. Український народ у відчаї просить Захід захистити наше небо. Ми просимо заборону на польоти, яка, за вашими словами, спровокує Третю світову. Але яка ж альтернатива? Спостерігати?" - звернулася Калинюк.

Вона підкреслила, що перетин кордону з Україною стає "неможливим": "Ви їдете до Польщі, ви не їдете до Києва, прем’єр-міністре, ви не їдете у Львів, тому що боїтеся. НАТО боїться Третьої світової війни, проте вона вже почалася".

На що Джонсон подякував за запитання і зізнався, що наразі Альянс не може зробити достатньо для миру в Україні.

"Коли ви кажете про зону без польотів… На жаль, передбачається, що Велика Британія буде займатися збиттям російських літаків. А це не те, що ми можемо зробити. Я думаю, що наслідки цього буде справді дуже важко контролювати", - сказав британський прем’єр, додавши, що не може вдавати, ніби його країна здатна виправити все військовим шляхом.

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