Сестра Флойда сказала, що рада закінченню "частини трагічного шляху до справедливості" для загиблого.

Місто Міннеаполіс у США погодилося виплатити 27 мільйонів доларів для врегулювання позову від сім’ї Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцейськими.

За це рішення одноголосно проголосувала міська рада 12 березня, пише Радіо свобода.

Сестра загиблого заявила, що її сім'я рада, що ця частина їхнього шляху до правосуддя вирішена.

"Хоча наші серця розбиті, ми тішимося, що навіть після смерті Джордж Флойд показав світу, як жити", - сказала вона.

В цю суму входить пожертва на 500 тисяч доларів, який родина планує зробити на користь громади району в Міннеаполісі, де він загинув.

Смерть Джорджа Флойда і протести в США

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, у ході захоплення тиснув коліном на його шию та ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому висунули звинувачення у вбивстві.

Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.

У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.

У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.

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Автор: Олег Давигора