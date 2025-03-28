Мелоні назвала реакцію деяких європейських лідерів на Дональда Трампа "занадто політичною".

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відкинула ідею про те, що Італії доведеться обирати між США і Європою, і заявила, що не бачить у президенті США Дональді Трампі противника.

В інтерв'ю Financial Times Мелоні сказала, що продовжить поважати "першого союзника" Італії та назвала реакцію деяких європейських лідерів на Дональда Трампа "занадто політичною".

"Я консерватор. Трамп - лідер-республіканець. Звичайно, я ближча до нього, ніж до багатьох інших, але я розумію лідера, який захищає свої національні інтереси", - сказала Мелоні.

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За її словами, "конфронтаційний" підхід Трампа до європейської оборони стане необхідним "стимулом" для континенту, щоб узяти на себе відповідальність за свою власну безпеку.

"Я люблю говорити, що криза завжди приховує в собі можливості", - сказала вона.

При цьому, в той час як багато хто в Європі побоюється, що Трамп готується примусити Україну до невигідної мирної угоди, Мелоні висловила віру в його зусилля, при цьому неодноразово наголошуючи на необхідності надійних гарантій, щоб Росія не відновила війну в майбутньому.

Однак вона, як і раніше, скептично ставиться до французької та британської пропозиції про європейські "сили запевнення" для України, яку, за її словами, може бути сприйнято Москвою як провокацію.

"Тут ми маємо бути обережними. Це може бути сприйнято скоріше як загроза", - сказала вона.

Натомість вона виступає за поширення статті 5 НАТО про взаємну оборону на Україну - без фактичного прийняття Києва до альянсу - що, за її словами, було б "простіше й ефективніше", ніж інші пропозиції.

При цьому на запитання про те, чи вважає вона Росію довгостроковою загрозою, Мелоні відповіла досить ухильно:

"Я вважаю, що це може бути так, я думаю, що це може бути так. Але в будь-якому разі, я вважаю, що ми повинні знайти спосіб бути готовими захистити себе від будь-якої загрози, яка може у нас бути".

Мелоні водночас наголосила, що загрози безпеці, які виходять з Африки на адресу членів НАТО, не ігноруватимуть.

"Ви маєте розуміти, що загрози можуть виходити з усіх боків. Тож якщо ви просто думаєте, що можете захистити себе, піклуючись про східний фланг, і не враховуєте, наприклад, те, що відбувається на південному фланзі, у вас будуть проблеми", - заявила вона.

Джорджія Мелоні - заяви

Раніше Мелоні закликала запросити на наступну зустріч "коаліції охочих" Сполучені Штати Америки. За її словами, продовження роботи зі США є важливим для припинення війни та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України.

Водночас Мелоні нагадала, що її країна не відправлятиме військовий контингент в Україну.

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