Водночас прем'єр-міністерка підтвердила, що Італія продовжуватиме співпрацю з партнерами для визначення гарантій безпеки Україні.

Італія не планує розміщення італійських військових в Україні. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Джорджа Мелоні, пише The Telegraph.

Видання зазначає, що ця заява з’явилася в суботу після онлайн-саміту, організованого прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з лідерами країн-союзників.

Водночас, ідеться, прем'єр-міністерка Італії підтвердила, що її країна продовжуватиме співпрацю з європейськими країнами і США "для визначення надійних і ефективних гарантій безпеки".

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"Прем'єр-міністерка підтвердила, що Італія має намір продовжувати співпрацю з європейськими та західними партнерами, а також зі Сполученими Штатами для визначення надійних і ефективних гарантій безпеки, повторивши, що національна участь у можливих військових силах на місцях не передбачається", - цитує видання заяву уряду.

Останні заяви Мелоні

Раніше УНІАН наводив заяву Джорджи Мелоні про те, що її країна разом з Великою Британією можуть відіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Вона також попередила, що розбіжності на Заході "роблять нас усіх слабшими".

Крім того, Мелоні закликала Захід уникнути розколу щодо України, щоб домогтися міцного миру. Вона високо оцінили переговори щодо "дуже делікатної і складної ситуації" на саміті щодо України в Лондоні. Прем'єр-міністерка Італії похвалила президента України Володимира Зеленського за його раціональний аналіз, незважаючи на конфлікт, який виник у нього з президентом США Дональдом Трампом.

Також нещодавно премʼєр-міністерка Італії Мелоні пропонувала поширити 5 статтю НАТО на Україну без членства країни у військовому Альянсі. Ця стаття передбачає, що збройний напад на одну із країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів. За словами Мелоні, це стане "гарантією стабільної, тривалої та ефективної безпеки" порівняно з введенням військ для підтримання режиму припинення вогню.

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