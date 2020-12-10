Джозеф Сафра помер у віці 82 років / фото VEJA
Помер найбагатший у світі банкір і філантроп Джозеф Сафра.
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Про це з посиланням на заяву сім'ї повідомляє VEJA.
Як повідомляється, 82-річний банкір Джозеф Якуб Сафра, відомий як один зі стовпів єврейської громади Бразилії, помер у четвер.
Причина смерті в заяві сім'ї не розкривається.
Джозеф Сафра: чим відомий
- Джозеф Сафра - Бразильський банкір ліванського походження, бізнесмен-мільярдер, який управляє бразильською банківською та інвестиційною імперією Safra Group.
- Джозеф Сафра вважався найбагатшим банкіром у світі.
- За даними Forbes, його статки оцінювалися в $23,2 мільярда.
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