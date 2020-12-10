Forbes оцінив статки Сафри у $23,2 мільярда.

Помер найбагатший у світі банкір і філантроп Джозеф Сафра.

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Про це з посиланням на заяву сім'ї повідомляє VEJA.

Як повідомляється, 82-річний банкір Джозеф Якуб Сафра, відомий як один зі стовпів єврейської громади Бразилії, помер у четвер.

Причина смерті в заяві сім'ї не розкривається.

Джозеф Сафра: чим відомий

Джозеф Сафра - Бразильський банкір ліванського походження, бізнесмен-мільярдер, який управляє бразильською банківською та інвестиційною імперією Safra Group.

Джозеф Сафра вважався найбагатшим банкіром у світі.

За даними Forbes, його статки оцінювалися в $23,2 мільярда.

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Переклад: Катерина Лиманська