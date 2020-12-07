Рудольф Джуліані перебуває на лікуванні у медичному центрі Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа, 76-річний Рудольф Джуліані захворів на COVID-19.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на сторінці в Twitter.

"Руді Джуліані, безумовно, найвеличніший мер в історії Нью-Йорка, який невтомно працював, викриваючи найбільш корумповані (безумовно!) вибори в історії США, отримав позитивний тест на китайський вірус. Одужуй швидше, Руді, ми будемо продовжувати", - написав Трамп.

Як повідомляє видання The New York Times, Джуліані перебуває на лікуванні у медичному центрі Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Як повідомляє The Guardian, попри те, що Джуліані перебуває у групі ризику через свій вік, він часто подорожував після виборів, а також виступав перед публікою без захисної маски. Окрім того, за кілька годин до публікації допису Трампа, його адвокат дав інтерв'ю журналістам Fox News.

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Після президентських виборів у США, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден, Джуліані координує адвокатів Трампа, які намагаються оскаржити результати виборів в окремих штатах.

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Автор: Олександр Топчій