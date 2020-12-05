У документі близько $8,8 млн, витрачені з 15 жовтня по 23 листопада, віднесені до категорії «перерахунок».

Виборчий штаб президента США Дональда Трампа витратив близько $8,8 млн на досі безуспішну спробу скасувати результати президентських виборів.

Читайте такожКаліфорнія зміцнила перемогу Байдена на президентських виборах у СШАМайже $2,3 млн пішло на юристів і консультантів, повідомляє агентство Reuters з посиланням на звіт штабу.

У документі близько $8,8 млн, витрачені з 15 жовтня по 23 листопада, віднесені до категорії «перерахунок». Найбільше штаб витратив на оплату перерахунку голосів у Вісконсині - $3 млн. Ще близько $2,3 млн пішло на юридичні консультації, інші кошти були спрямовані на рекламу і опитування.

У звіті сказано, що один з юристів штабу 36-річна Дженна Елліс за свою роботу протягом приблизно місяця отримала $30 тис. Тим часом, Руді Джуліані, особистий повірений Трампа, який очолив юридичні зусилля кампанії після виборів, у звіті не фігурує.

Вибори президента США

Вибори в США пройшли 3 листопада, офіційно їхні результати не оголошені.

За підрахунками ЗМІ, перемагає кандидат від демократів Джо Байден. Трамп заявив, що якщо йому не вдасться виграти ці вибори, то він братиме участь у наступних.

Мін'юст США після відходу Дональда Трампа з Білого дому може почати розслідування корупційної схеми отримання президентських помилувань.

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Автор: УНІАН