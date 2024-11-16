Експрем'єр-міністр Великої Британії вважає, що цей дзвінок може призвести до негативних для України наслідків.

Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца голові РФ Володимиру Путіну може призвести до повернення до нормандського формату переговорів щодо російської агресії в Україні. Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до огидного франко-німецького нормандського формату, у якому Росію та Україну розглядали як рівноправних співрозмовників у внутрішніх розбірках", - написав він.

Джонсон вважає, що така позиція не відображає реальність. Він нагадав, що саме Росія вторглася в Україну та почала збройну агресію проти нашої країни.

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"Це ганебна зрада реальності - того, що Путін розпочав злочинне та невиправдане вторгнення, а Україна є абсолютно невинною стороною", - зазначив експрем'єр-міністр Великої Британії.

Єдиний спосіб покласти край війні - масово та швидко зміцнити позиції України, додав Джонсон.

Борис Джонсон про війну в Україні - важливі новини

Раніше експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон говорив про те, що Британії доведеться послати війська в Україну, якщо новий президент США Дональд Трамп скоротить допомогу нашій країні. За його словами, підтримка Києва має вирішальне значення для того, щоб Росія не загрожувала іншим європейським країнам.

Крім того, Джонсон вважає, що голова Кремля Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Трамп. Він зазначив, що світ стає кращим, коли у Штатів є сильний лідер.

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