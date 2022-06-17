Тіло Огарьова знайшли в котеджному селищі "Балатон" в Підмосков'ї.

Колишнього генерального директора російської держкомпанії "Росвооружение" Олексія Огарьова знайшли мертвим в його будинку.

Про це пише пропагандистський ресурс РБК з посиланням на джерело в МВС по Московській області та джерело, близьке до "Рособоронекспорту".

Тіло Огарьова знайшли в котеджному селищі "Балатон" в Підмосков'ї по Рублево-Успенському шосе без видимих ознак насильницької смерті.

Джерело, близьке до "Рособоронекспорту", підтвердило виданню загибель Огарьова в його будинку. "Зі слів дружини, помер сам", - сказав він.

При цьому співрозмовник РБК уточнив, що в "Рособоронекспорті" Огарьов не працював: "У "Рособоронекспорті" він жодного дня не працював. При злитті "Промекспорту" і "Росвооружения" звільнився і з "Рособоронекспортом" відносин не підтримував".

"Росвооружение" (зараз Рособоронекспорт) - єдиний в Росії державний посередник з експорту та імпорту всього спектру кінцевої продукції, технологій і послуг військового та подвійного призначення.

Як писав УНІАН, відставного генерал-майора служби зовнішньої розвідки Росії Льва Соцкова знайшли мертвим у своїй квартирі в Москві.

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