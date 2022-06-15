Відставного Генерал-майора Служби зовнішньої розвідки Росії Льва Соцкова знайшли мертвим у своїй квартирі в Москві.
Про це пише пропагандистський ресурс РЕН-ТВ.
Тіло 90-річного Соцкова у ванній знайшла його дружина. Біля трупа лежав нагородний пістолет ТТ і передсмертна записка.
РосЗМІ пишуть, що, за попередньою інформацією, Соцков застрелився. Про причини самогубства не повідомляють.
Соцков пропрацював у розвідці понад 40 років за кордоном та в центральному апараті відомства.
Як писав УНІАН, Співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації зайнялися пошуком "зрадників" у лавах армії РФ. Затримують багатьох з тих, у кого українське коріння.
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