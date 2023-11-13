Натомість Джеймса Клеверлі перевели з посади міністра закордонних справ на посаду міністра внутрішніх справ.

Колишнього лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначено на посаду державного секретаря у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака у мережі X (Twitter).

"Високоповажний Девід Кемерон призначений державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку (міністром закордонних справ - УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Джеймса Клеверлі, який до цього часу обіймав посаду глави зовнішньополітичного відомства Великої Британії, призначено на посаду державного секретаря внутрішніх справ (міністра внутрішніх справ).

Політична кар'єра Девіда Кемерона

Як відомо, Кемерон обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з травня 2010 року по липень 2016 року. Він очолював коаліційний уряд консерваторів і ліберальних демократів у 2010-15 роках, а у 2015-2016 роках - очолював консервативний уряд.

У 2010 році він став наймолодшим прем'єр-міністром за 198 років.

Кемерон залишив посаду прем'єра після того, як 23 червня 2016 року на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Кемерон закликав Британців перед референдумом підтримати збереження членства Британії в ЄС.

Після підбиття його підсумків референдуму прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

Вперше Кемерона було обрано депутатом Палати громад від Консервативної партії у 2001 році.

Він навчався в Ітонському коледжі і Оксфордському університеті, де отримав ступінь першого класу в галузі політики, філософії і економіки.

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