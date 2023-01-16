За словами Болтона, Захід хоче допомогти Києву виграти у війні з мінімальними збитками для України.

Американський політик-республіканець, ексрадник 45-го президента США з питань безпеки Джон Болтон заявив, що український лідер Володимир Зеленський має продовжувати тиснути на Білий дім і НАТО, щоб розробити стратегію і бачити перспективи перемоги у війні.

В ефірі "Еспресо" він заявив, що наразі у колективного заходу та України немає спільного та ефективного плану перемоги над агресором.

"Якби у нас був кращий план, то ми б не проходили через ці постійні заяви українського уряду, коли вони кажуть потрібна ця зброя, та зброя і ще одна, а Білий дім каже, можливо, так, а може, ні. Давайте вирішимо, що в нас по плану, а потім знайдемо ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей", - пояснив Болтон.

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За його словами, метою має бути мінімізація жертв українців і їхніх збитків на шляху до перемоги. Політик зазначив, що війна в Україні стосується всіх у світі, а не тільки Європи.

"Якщо ми переможемо та дамо цей урок, то він щось скаже росіянам і китайцям в Азії та іншим країнам світу. Адже перемога України – це також перемога США і НАТО. Ми повинні пояснити людям у всьому світі, що це не просто європейська війна, а на цьому етапі – це справді світова війна ", - підсумував Болтон.

Війна в Україні: допомога США

Як раніше повідомляв УНІАН, у Білому домі офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на суму $3 млрд. На цю суму Києву будуть виділені боєприпаси і зброю із запасів Міністерства оборони. Ще $225 млн будуть спрямовані на фінансування довгострокового потенціалу та модернізації ЗСУ.

10 січня стало відомо, що Україна отримає від Вашингтона 14 модульних ракетних комплексів Vampire для захисту свого неба.

Крім того, найближчими тижнями США введуть нові санкції проти Російської Федерації. Обмежувальні заходи вплинуть на обороноздатність та фінансові можливості країни-агресора.

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