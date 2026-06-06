Екскомандувач британської армії: Росія хоче завдати нам серйозної шкоди

Ексначальник британського Генштабу заявив про зростання загрози з боку Росії та закликав країну терміново посилити захист критичної інфраструктури.

Росія має намір завдати шкоди Сполученому Королівству. Влада повинна "серйозно поставитися" до рівня загроз, які зростають. Про це заявив колишній начальник штабу оборони Великої Британії лорд Піч, передає The Independent.

Його заява пролунала на тлі занепокоєння щодо вразливості критичної інфраструктури, зокрема підводних кабелів, які забезпечують інтернет-зв’язок, фінансові операції та обмін даними.

Лорд Піч наголосив, що Росія становить пряму загрозу стабільності країни.

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"Той факт, що Росія має намір завдати нам шкоди – чи то економічні зриви, чи інші методи – докази очевидні", – заявив він.

Він також попередив, що Британія може бути не готова до сценаріїв масштабних криз, включно з відключеннями електроенергії або перебоями в роботі базової інфраструктури.

Попередження про кібератаки і саботаж

Спільно з головою Комітету національної стійкості Палати лордів баронесою Кассінс, лорд Піч наголосив, що загрози мають постійний характер. Баронеса заявила, що Британія вже перебуває під тиском атак:

"Це не питання "що якби". Це вже відбувається. Ми щодня зазнаємо кібератак", – сказала вона, також згадавши про діяльність так званих проксі-структур, пов’язаних із Росією та Іраном.

Окремо вона підкреслила, що розвідувальні служби регулярно виявляють і зривають потенційні загрози насильства всередині країни.

Посадовці звернули увагу на ризики для критичної інфраструктури – від енергомереж до транспортної системи.

Зокрема, згадувався інцидент із закриттям лондонського аеропорту Хітроу через пожежу на підстанції, що спричинило масові скасування рейсів та перебої з електропостачанням.

Лорд Піч також навів приклади інцидентів у Європі, які демонструють, як диверсії можуть призводити до масштабних відключень електроенергії та зв’язку.

Окремо він підкреслив необхідність підвищення рівня готовності громадян до кризових ситуацій. Він згадав досвід скандинавських країн, де населення отримує інструкції щодо дій у разі війни чи надзвичайних ситуацій, і припустив, що подібний підхід був би корисним і для Великої Британії.

Баронеса Кассінс додала, що важливо говорити про ризики відкрито, але без паніки:

"Потрібно передавати відчуття терміновості, але не лякати людей".

Парламентський Комітет з національної стійкості продовжує розслідування щодо готовності Британії до криз і планує оприлюднити рекомендації пізніше цього року.

Британія підвищує боєготовність

Як повідомляв УНІАН, близько 1500 британських солдатів з елітної бригади були розгорнуті в Естонії для тренувань із силами НАТО в рамках навчань "Весняна буря" – всього за 25 км від російського кордону.

Крім того, армія США цього місяця провела навчання разом з британськими військовими, аби обʼєднати тактики ведення бойових дій проти дронів у межах постійних зусиль, які спрямовані на підвищення ефективності протидії БпЛА у країнах-членах НАТО.

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