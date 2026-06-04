Британія направила елітний танковий підрозділ до російського кордону

Навчання "Весняна буря" відбувалися всього за 25 км від російського кордону.

Близько 1500 британських солдатів з елітної бригади були розгорнуті в Естонії для тренувань із силами НАТО в рамках навчань "Весняна буря" – всього за 25 км від російського кордону.

У навчаннях також використовувалися танки Challenger 2. Ядро сил, що брали участь у навчаннях, становила бойова група, сформована навколо 2-го батальйону Королівського шотландського полку.

Міністерство національної оборони Великої Британії оголосило, що сценарій навчань включав захист країни від ворожого вторгнення і мав на меті продемонструвати оперативні можливості передових сухопутних сил НАТО.

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Велика Британія підтримує постійну військову присутність в Естонії з 2017 року в рамках операції "Кабріт". Місія була створена у відповідь на анексію Криму Росією у 2014 році та спрямована на забезпечення безпеки союзників у регіоні. Наразі британці очолюють міжнародну бойову групу, дислоковану на базі Тапа.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році НАТО ухвалило рішення ще більше посилити свою присутність на східному фланзі. Існуючі бойові групи будуть розширені до бригадного рівня, якщо це необхідно, а країни-учасниці угоди зобов’язалися підтримувати додаткові сили в готовності до швидкого розгортання.

"Весняний шторм" – це найважливіші щорічні навчання, організовані Збройними силами Естонії. Окрім військовослужбовців регулярної армії, у них беруть участь резервісти, призовники та підрозділи союзників по НАТО.

Цього року навчання були зосереджені на операціях у прикордонних районах. Вони включали переміщення важкої техніки, організацію командних пунктів та координацію багатонаціональних сил у польових умовах.

Країни Балтії готуються до війни

Раніше повідомлялося, що Латвія почала встановлювати перші бар'єри проти пересування – так звані "зуби дракона" – уздовж кордону з Росією.

Естонія також посилює підготовку до потенційної загрози з боку Росії, перетворюючи оборонне планування на частину повсякденного життя. Влада країни розширює мережу укриттів, проводить масштабні навчання з евакуації населення, навчає школярів керуванню безпілотниками та збільшує військові витрати.

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