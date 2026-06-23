Прем'єром Британії може стати Енді Бернем: в BBC розповіли про його ставлення до України

Видання зазначило, що Енді Бернем уже намагався стати лідером Лейбористської партії.

Одним з головних претендентів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії вважають мера Великого Манчестера Енді Бернема, якого у Британії давно охрестили "Королем Півночі", повідомляє BBC News Україна.

Видання поділилося, що Бернем був активно залучений до гуманітарної підтримки України від самого початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, 26 лютого 2022 року він написав листа українським мерам, аби висловити свою підтримку і солідарність.

"Я пишу, щоб висловити свій шок, скорботу та обурення через триваюче вторгнення в Україну. Великий Манчестер має міцні зв'язки з Україною, і наш регіон є домівкою для тисяч людей українського походження. Усе наше населення солідарне з вами та вашими громадянами у цей жахливий час", - йшлося в його повідомленні.

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Додається, що 10 березня 2022 року Манчестерський університет оголосив терміновий збір коштів на підтримку України.

"Мета ініціативи – залучити фінансування для надання екстреної медичної допомоги мільйонам людей, які стали вимушеними переселенцями внаслідок російського вторгнення", - йшлося у тексті.

Видання зазначило, що цю ініціативу підтримав й мер Великого Манчестера Енді Бернем:

"Жителі Великого Манчестера, безсумнівно, захочуть пожертвувати речі чи їжу, але ця кампанія спрямована саме на збір коштів для закупівлі медичного обладнання. Це дозволить нашим медикам підтримати тих, хто перебуває на передовій в Україні. Якщо ви маєте можливість допомогти фінансово, закликаю зробити це якомога швидше".

В 2024 році Бернем під час другої річниці вторгнення вказував про незмінну підтримку України.

"Два роки тому ми взяли на себе зобов'язання перед [українським народом], що будемо стояти пліч-о-пліч з ними, а наш міський регіон не кидає слів на вітер. Ми бачимо вас, ми приймаємо вас, ми продовжуємо приймати вас тут, і ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - заявляв він.

Видання пригадало, що в 2022 році мер Великого Манчестера разом із партнерами з півночі Англії створив ініціативу "Разом для України" (United for Ukraine). На сайті United for Ukraine опублікували список якісних вакансій від роботодавців, які готові надати підтримку.

Також на сайті пропонуються й інші послуги: безкоштовні курси англійської мови, відкриття банківських рахунків, консультації щодо управління фінансами, житла та догляду за дітьми.

Наводяться дані, що на той час до United for Ukraine долучилися понад 140 роботодавців, що розмістили понад 400 вакансій для українців.

Видання зазначило, що Енді Бернем уже намагався стати лідером Лейбористської партії. Він двічі балотувався, але кожного разу зазнавав поразки.

Однак, видання припускає, що третя спроба може виявитися щасливою: після відставки Кіра Стармера багато депутатів-лейбористів згуртувалися навколо новообраного депутата від Мейкерфілда, прокладаючи шлях до можливого прем'єрства Бернема.

Бернем вже підтвердив намір балотуватися на посаду лідера. За даними, його шанси посилилися завдяки підтримці Веса Стрітінга – колишнього міністра охорони здоров'я в уряді сера Кіра, який і сам прагнув очолити партію.

Колишній мер Великого Манчестера збільшив частку голосів Лейбористської партії з 45% на загальних виборах 2024 року майже до 55%.

Відставка Стармера: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер закликала Стармера піти у відставку під час приватної розмови, яка відбулася цими вихідними. міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Пітер Кайл у розмові з журналістами зазначив, що раніше у нього відбулася відверта розмова зі Стармером про виклики, з якими політик стикається. Загроза позиції Стармера наростала місяцями і різко посилилася в п’ятницю, коли його суперник Енді Бернем отримав місце в парламенті, що дозволяє йому офіційно розпочати боротьбу за лідерство в партії.

Також ми писали, що Стармер оголосив про свою відставку в понеділок, 22 червня. Він заявив, що залишає і посаду лідера Лейбористської партії та вже повідомив короля про своє рішення. За його словами, партія мала питання, чи зможе він очолити її на наступних загальних виборах. Стармер додав, що почцв відповідь партії на це питання й "сприйняв його з повагою". Стармер повідомив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії із проханням розробити графік конкурсу на посаду лідера партії. За даними Sky News, висування кандидатур триватиме з 9-го по 16 липня, а в вересні вже може з'явитися новий лідер Лейбористської партії.

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