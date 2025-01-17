Ентоні Блінкен також додав, що Росії не вдалося підпорядкувати собі Україну.

Обраний президент США Дональд Трамп зможе укласти "хорошу угоду" для України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також зазначив, що адміністрація Трампа працюватиме над "хорошою" і "сильною" мирною угодою.

"Я впевнений, що нова адміністрація буде в змозі допомогти укласти вигідну угоду, якщо українці цього побажають", - зазначив він, передає NTV.

Крім того, Блінкен підкреслив і те, що Росії не вдалося підпорядкувати Україну "завдяки адміністрації президента США Джо Байдена" та іншим міжнародним партнерам.

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Інші заяви Ентоні Блінкена

Раніше УНІАН повідомляв, що Байден готує для Трампа міцні позиції щодо України, за словами Блінкена. "Я не думаю, що для будь-кого з нас є сенс спекулювати на цьому. Що має сенс, то це переконатися, що ми надамо наступній адміністрації сильні позиції, щоб вона реалізовувала політику в усьому світі, чи то щодо України, чи то щодо чогось іншого", - сказав він.

Крім того, Блінкен також оцінив наступ ЗСУ в Курській області. Він заявив, що дії українських військових на території Росії є дуже важливими, тому що вони будуть враховуватися в будь-яких переговорах.

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