Голосування все ще заплановано на 14 травня після скасування надзвичайного стану.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган проведе вибори через три місяці, незважаючи на руйнівні наслідки землетрусу в південно-східній частині країни.

Як пише видання Вloomberg, Ердогана чекає одна з найскладніших передвиборних гонок за 20 років перебування при владі. Видання зазначило, що вчора він оголосив про 90-денний надзвичайний стан, що дозволяє йому приймати швидкі рішення щодо районів, постраждалих від стихійного лиха.

Як зазначило видання з посиланням на власні джерела, після закінчення надзвичайного стану, Ердоган проведе намічене на 14 травня голосування. За словами джерел, надзвичайний стан може закінчитися до закінчення 90 днів.

Відео дня

Сьогодні Ердоган відвідує постраждалі від стихії райони Кахраманмараш і Хатай. Видання зазначає, що в постраждалих від землетрусу регіонах проживає населення, яке, як правило, голосує за його партію і грає важливу роль в його успіху на виборах. Тепер здатність уряду рятувати людей і доставляти допомогу приблизно 13,4 млн осіб в зоні лиха є головним питанням для Ердогана перед виборами.

За оцінками Bloomberg Economics, витрати держави на ліквідацію наслідків землетрусу можуть скласти 5,5% ВВП протягом двох років.

Крім того, як повідомляє Анадолу, виступаючи в Кахраманмараші Ердоган заявив, що кожна постраждала сім'я отримає від держави допомогу в розмірі 10 тис.лір. Також він повідомив, що жителі зони лиха при бажанні можуть розміститися в готелях Анталії, Аланії та Мерсіна.

Президент заявив, що уряд націлений на надання протягом року жителям 10 постраждалих від землетрусу провінцій, нових квартир.

Землетрус у Туреччині та Сирії

Ніччю 6 лютого в прикордонних районах Туреччини і Сирії стався сильний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідували десятки сильних афтершоків, а вдень - ще один сильний землетрус магнітудою 7,7. З тих пір кількість жерт продовжує постійно зростати.

До Міністерства закордонних справ надійшло понад два десятки звернень про відсутність зв'язку з українськими громадянами, які проживають у районах Туреччини. Відомо, що з-під завалів вже врятували двох українців.

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