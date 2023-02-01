Глава МЗС країни заявив, що Анкара як і раніше закликає РФ та Україну сісти за стіл переговорів.

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара виступає проти розростання військових конфліктів у регіоні, а також проти входження нових військових суден у Чорне море.

Про це він заявив в рамках свого виступу в Будапешті, коментуючи ставлення Туреччини до війни між Україною та Росією, пише Anadolu.

"Важливо, щоб мир визнали обидві конфліктуючі сторони. Диктований мир не знайде визнання: ні Україна, ні Росія на це не підуть", - сказав він.

Головний дипломат Туреччини нагадав, що Анкара з самого початку конфлікту виступала за цілісність України й не підтримує входження військових суден в акваторію Чорного моря.

При цьому він в черговий раз підкреслив, що сторони повинні сісти за стіл переговорів, щоб завершити військовий конфлікт.

"Ми закликали й закликаємо сторони до налагодження контактів. Анкара має чудові стосунки з обома державами. Саме тому, ми не підтримали санкції. Однак, звичайно ж, відкидаємо війну, неухильно виконуючи вимоги Конвенції Монтре", - зазначив Чавушоглу.

Розмови про "мир" з боку Туреччини

Наразі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагається виконувати роль посередника у війні між Україною та Росією.

Раніше офіційний представник президента Ібрагім Калин заявив, що влада Туреччини готова домагатися локального припинення вогню в Україні й там вважають, що ні у Кремля, ні у Києва немає військових засобів для перемоги у війні.

У середу 25 січня, відбулося перше у 2023 році засідання Ради національної безпеки Туреччини під головуванням Ердогана. Однією з головних тим Радбезу стало перемир'я у війні, яку розв'язала Росія.

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