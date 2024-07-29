Таким чином він відповів турецькому президенту на погрози вторгнутися в Ізпраїль.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац порівняв турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном.

Так міністр відреагував на погрозу президента Туреччини вторгнутися в Ізраїль. "Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", - заявив він.

Нагадаємо, режим Хусейна був повалений завдяки операції під егідою США в 2003 році. Самого диктатора стратили.

Відео дня

Заява Ердогана про вторгнення в Ізраїль

28 липня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина здатна здійснити вторгення в Ізраїль. "Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми просто повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки", - заявив турецький лідер.

За словами Ердогана, якби Туреччина була дуже сильною, "Ізраїль не зміг би зробити те, що він зробив з Палестиною".

Позиція Туреччини щодо війни на Близькому Сході

Анкара звинувачує Ізраїль у геноциді палестинського народу. Країна припинила торговельні відносини з Ізраїлем, а також виступила проти співпраці НАТО з цією країною.

Наприкінці минулого року Ердоган порівняв ізраїльского прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з Гітлером, а країни Заходу, що підтримують Ізраїль, назвав співучасниками воєнних злочинів.

Вас також можуть зацікавити новини: