Анкара незадоволена діями держав щодо виконання зобов'язання боротися з угрупованнями, які Туреччина вважає терористичними.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре публічно пригрозив заморозити процес вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Це станеться, якщо країни не виконуватимуть укладену угоду.

Про це турецький лідер сказав у понеділок, 18 липня, після засідання кабінету міністрів, пише CNN.

Ердоган зазначив, що йдеться про зобов'язання Швеції та Фінляндії боротися з угрупованнями, які Анкара вважає терористичними. За його словами, Стокгольм "не демонструє гарних результатів" у цьому питанні.

"Ми поділилися своїм умовним схваленням з державами-членами початку процесу вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Я хотів би ще раз нагадати вам, що ми заморозимо процес, якщо вони не зроблять необхідних кроків для виконання наших умов. Ми бачимо, що Швеція не демонструє гарних результатів щодо цього", – сказав президент Туреччини.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Офіційну заявку Фінляндія і Швеція подали в середині травня. Рішення про їх прийняття в НАТО було прийнято в рекордно короткі терміни - про нього було оголошено вже 29 червня на саміті НАТО в Мадриді. Єдиною серйозною перешкодою були вимоги Туреччини, щодо яких країни дійшли згоди.

Для того, щоб Швеція і Фінляндія стали повноправними членами НАТО, необхідна ратифікація підписаних сьогодні документів парламентами всіх 30 країн-членів Альянсу.

Представники російської влади, коментуючи вступ двох країн до НАТО, заявляли, що, з одного боку, засуджують його, з іншого, не бачать в ньому особливих проблем, оскільки у Росії немає територіальних суперечок з цими країнами. Однак у разі розміщення в Фінляндії і Швеції інфраструктури НАТО російська сторона обіцяє якісь заходи у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня президент США Джо Байден направив в Конгрес листи про прийом Швеції і Фінляндії в НАТО.

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