Дипломатію відновили для того, щоб зерновий коридор було відроджено, зазначили журналісти.

Російський диктатор Володимир Путін "найближчими днями" відвідає Туреччину.

Візит лідера росіян на турецьку територію анонсувало видання Milliyet. Журналісти підкреслили, що це буде перша поїздка Путіна в державу, яка є членом НАТО, після того, як РФ розв'язала повномасштабну війну проти України.

Турецьке видання зазначило, що дипломатію відновлено для того, щоб відродити зерновий коридор, і РФ повернулася до угоди. "Росія веде свої переговори з Україною, США та країнами ЄС з цього питання через Туреччину", - зазначається у матеріалі.

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Що повідомлялося про можливий візит Путіна в Туреччину

Тема візиту Володимира Путіна в Туреччину стала актуальною після того, як турецьку державу 7 липня відвідав президент Володимир Зеленський й зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Ердоган на прес-конференції з українським лідером сказав, що наполягає на продовженні терміну дії зернової угоди. Крім того, президент Туреччини говорив, що у серпні очікує на приїзду Путіна на турецьку територію. Пізніше у Кремлі сказали, що контакти між Путіним та Ердоганом можливі.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд Гааги у березні видав ордер на арешт лідера росіян, його підозрюють у причетності до незаконного вивезення українських дітей. Турецька влада не визнає рішення МКС й не зобов'язана арештовувати Путіна, оскільки не підписувала Римський статут.

Що треба знати про зернову угоду

Україна після повномасштабного вторгнення Росії не могла поставляти продовольство чорноморськими портами, зокрема, не експортувалося зерно.

Влітку минулого року за посередництва влади Туреччини й Організації Об'єднаних Націй було підписано угоду, яка передбачала відновлення експорту зернових через три українські порти - "Чорноморськ", "Одеса" й "Південний".

Росія не раз заважала роботі зернового коридору, погрожувала вийти з угоди, але попри це дію угоди багато разів продовжували. В останній раз термін угоди сплив 17 липня. РФ зірвала угоду, й погрожувала не пропускати судна в українські порти. Крім того, російські загарбники завдали низки потужних ударів по українській портовій інфраструктурі.

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