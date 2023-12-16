Міністр оборони Естонії зазначив, що українці побудували дуже ефективну багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Новий міністр оборони Естонії Ільмар Тамм хоче використати досвід України у відбитті атак безпілотників, пише видання ERR.

"Українці побудували дуже ефективну багаторівневу систему протиповітряної оборони, завдяки якій вони здатні збивати безпілотники типу "Шахід" або "Герань", навіть коли вони летять роєм", - сказав він.

Так що Естонія, грунтуючись на досвіді війни в Україні, може почати розробку мобільного захисту від безпілотників.

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"Оскільки останнім часом мова йде про те, щоб звернутися до досвіду України у відбитті атак із застосуванням дронів, то, на мою думку, для нас наступним етапом може стати створення дещо більш мобільних команд. Вони не обов'язково повинні бути на базі військової техніки, тут можна використовувати чотири різних типи машин, сформувати стаціонарну радіолокаційну базу, кулеметну команду, які зможуть виявляти наближаються дрони", - заявив Тамм.

Крім того, зазначив Тамм, завданнями Естонії є захист критично важливих об'єктів і створення контрольно-пропускних пунктів. Також він вважає важливим розвивати мережі, за якими люди можуть повідомляти інформацію про підозрілі обставини, що стосуються дій противника.

ЗСУ знищують російські дрони

Як повідомив президент Володимир Зеленський, тільки за цей тиждень знищені 104 з 112 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-131/136, при цьому за минулу ніч українські бійці збили 30 "шахедів".

Президент також повідомив про нові домовленості з партнерами щодо посилення системи протиповітряної оборони .

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