Чотири нові бойові групи будуть направлені до Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.

НАТО перекине 40 тисяч військових на свій східний фланг у відповідь на вторгнення Росії в Україну, щоб зміцнити свою оборону.

Про це на прес-конференції на саміті НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає ВВС.

Він каже, що вторгнення Росії в Україну є "найбільшою кризою безпеки за покоління". Чотири нові бойові групи будуть направлені до Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.

Столтенберг також сказав, що кіберзахист посилюється, і НАТО також допоможе Україні захиститися від "біологічних, хімічних, радіологічних та ядерних загроз".

За його словами, використання хімічної зброї "повністю змінить природу конфлікту, буде грубим порушенням міжнародного права і матиме широкі наслідки".

За його словами, вторгнення Путіна в Україну змінило наше середовище безпеки на довгострокову перспективу, і НАТО готова до "довгих шляхів".

Раніше повідомлялося, що НАТО не відправлятиме війська в Україну і не закриватиме небо.

Вас також можуть зацікавити новини: