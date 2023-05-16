Призначений при Трампі спецпрокурор перевірив законність розслідування проти свого екс-шефа.

ФБР не мало права розслідувати ймовірні зв'язки екс-президента Дональда Трампа з Росією. Такого висновку дійшов спецпрокурор США Джон Дарем, який перевіряв законність розслідування, пише DW.

Спецпрокурор Дарем, призначений на свою посаду якраз під час президентства Трампа, опублікував висновки своєї перевірки, в яких заявив про відсутність у ФБР достатніх підстав для розслідування проти Трампа.

Так, спецпрокурор дорікнув ФБР за підозрілі "швидкість і манера" розслідування, підставою для якого, за його словами, стала "непідтверджена розвідувальна інформація". Спецпрокурор також зазначив, що у деяких співробітників ФБР були "сильні ворожі почуття по відношенню до Трампа", а саме розслідування в цілому мало "значне відхилення від манери" розслідування аналогічних справ у минулому.

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Сам Дональд Трамп висловив задоволення від висновків, до яких прийшов спецпрокурор. Екс-президент вважає, що" американську громадськість обдурили", коли мін'юст США і ФБР почали перевіряти його зв'язки з Москвою.

Зв'язки Трампа з Росією - що відомо

Восени 2016 року авторитетна газета Financial Times розповіла про велику кількість Зв'язків Трампа в Росії. Перші свідчення співпраці Трампа з Росією відносяться ще до радянських часів, коли в 1986 році Трамп вперше прилетів до Москви

У 2017 році стало відомо, що ФБР веде розслідування можливих зв'язків тоді вже президента Трампа з Росією. Незабаром після цього Трамп відсторонив від роботи главу ФБР. У 2019 відомство все ж опублікувало результати розслідування, в яких підтверджувалися спроби РФ вплинути на американські вибори.

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