Торік комітет розвідки опублікував звіт з 5 частин про втручання Росії у президентські вибори США у 2016 році.

У США розсекретять низку документів у рамках справи про можливу змову членів Адміністрації Трампа з Росією, відому як «Russiagate».

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Про це повідомляють Fox News з посиланням на джерела у Сенаті.

Розсекречені документи вміщують покази, розшифрування стенограм розмов, уточнює телеканал. До релізу ввійдуть сотні документів.

Торік комітет розвідки опублікував звіт з 5 частин про втручання Росії у президентські вибори США у 2016 році. В останньому томі йдеться про контакти оточення Трампа з російськими агентами напередодні виборів, які «несли серйозну загрозу контррозвідці». Проте доказів змови Трампа або його людей з Москвою не знайшли.

Комітет також виявив, що ФБР «невиправдано повірило» звинуваченням неперевіреного звіту екс-офіцера британської розвідки Крістофера Стіла про відносини Трампа з Росією.

Зв'язки Трампа з Росією і злом електронної пошти Хілларі Клінтон

Хакерську групу Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, звинувачують у зломі електронної пошти кандидата в президенти США 2016 року Хілларі Клінтон.

У березні 2019 року спецпрокурор США Роберт Мюллер і його слідча група повідомили про завершення роботи над розслідуванням щодо можливого втручання РФ у вибори в США 2016 року. 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр написав у листі до Конгресу, що слідчі не виявили жодних ознак злочину в діях президента Дональда Трампа і його оточення під час президентської кампанії 2016 року.

Що стосується іншого предмета розслідування, підозри у тому, що Дональд Трамп перешкоджав правосуддю, то у звіті Мюллера стверджується, що не було встановлено факту скоєння злочину президентом США. Вільям Барр зазначив, що для звинувачення Трампа в перешкоджанні правосуддю наведених у звіті Мюллера доказів недостатньо.

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Автор: УНІАН