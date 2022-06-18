Президент Казахстану в присутності Путіна відмовився визнавати "ЛДНР", що дуже вдарило по Москві.

Кандидат юридичних наук, правозахисник Марк Фейгін прокоментував заяву президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо невизнання "незалежності" так званих "ЛНДР". На думку експерта, це вдарило по Москві.

Про це Фейгін розповів "24 каналу".

Своєю заявою, вважає правозахисник, Токаєв хотів показати Путіну, що той йому не начальник. Такого не дозволяв собі навіть колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Проте варто пам'ятати, що Токаєв міг зробити заяву задля користі саме для своєї країни.

"Навіть Назарбаєв собі такого не дозволяв. Це не робить Такаєва героєм, не будемо плекати ілюзії. Це політика та гра. Безумовно, він робить це на свою користь. Але для Москви в умовах війни це – дуже велика вразливість", – зазначив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, у присутності Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "республіки" "квазідержавними територіями".

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