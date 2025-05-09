Він каже, що співав в інтерактивному музеї Другої світової війни військову пісню "Катюша".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не має права критикувати його поїздку до Російської Федерації.

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebok, що прибув до Москви, щоб "вшанувати пам'ять понад 60 тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини", та й взагалі не згоден з політикою "залізної завіси", над якою нібито працює Каллас:

"Як високопосадовець Єврокомісії, ви не маєте жодних повноважень критикувати суверенного прем'єр-міністра суверенної країни, який конструктивно підходить до всіх питань європейського порядку денного. Я запитую вас, як можна займатися дипломатією і зовнішньою політикою, якщо політики не повинні зустрічатися і вести нормальний діалог з питань, щодо яких у них є розбіжності в думках".

Як пише Dennik N, в зверненні до Словаччини Фіцо повідомив, що вже провів у Москві переговори з лідером В'єтнаму. Надалі у нього заплановані зустрічі з президентами Бразилії, Китаю та Російської Федерації

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"Думайте про мою присутність у Москві як про чітку спробу простягнути руку через цю залізну завісу для нормального, дружнього співробітництва та економічної співпраці з Російською Федерацією", - сказав він.

Візит Фіцо до Москви

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Словаччини опинився в центрі міжнародного скандалу після своєї поїздки до Москви для участі в параді до Дня перемоги.

Він став єдиним лідером країни-члена ЄС, який взяв участь у заході, що викликало хвилю критики з боку європейських партнерів.

Литва, Естонія, Латвія та Польща закрили свій повітряний простір для урядового літака Фіцо, змусивши його здійснити обхідний маршрут через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав участь Фіцо в параді "ганьбою" для Європи, особливо на тлі триваючої агресії Росії проти України.

А очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Фіцо "стоїть на неправильній стороні історії" та засудила його присутність поруч із Путіним під час військового параду.

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