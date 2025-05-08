Відомий своїми проросійськими поглядами премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо таки дістався до Москви. Літак з політиком приземлився в аеропорту "Внуково".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше повідомлялося, що використовувати свій повітряний простір для подорожі до Москви літаку Фіцо заборонили Естонія, Литва і Латвія.
Та попри це, словацький премʼєр манівцями дістався до Путіна.
"Літаку політика довелося зробити великий гак через повітряний простір Угорщини, Румунії та Грузії, щоб потрапити до Москви. Сьогодні ввечері його літак приземлився у столичному Внуково", – повідомляє російський телеграм-канал Shot.
Відомо, що під час візиту до РФ Фіцо має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, лідером КНР Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лул да Сілвою, а також з представником Вʼєтнаму.
Варто зазначити, що в офіційній програмі візиту премʼєр-міністра Словаччини до РФ участі в путінському параді немає, про що писало видання Aktuality.
Пригоди Фіцо і Вучича на шляху до Москви
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо – єдиний високопоставлений політик з Європейського Союзу, який їде до Москви на 9 травня. Також там очікують на президента Сербії Александара Вучича.
Та не минулося без "пригод". Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що і Фіцо, і Вучич раптова занедужали. Тоді візит до РФ ставили під питання.
Та попри це політики таки вирушили до Росії. Щоправда, їхнім літакам влаштували "блокаду". Польща та Литва заборонили літаку з Фіцо польоти в їхньому небі. Для Вучича свій повітряний простір закрили Литва та Латвія.