Раніше прем'єр-міністр Словаччини заявляв, що його уряд взагалі не буде допомагати зброєю Україні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого нещодавно в четверте обрали на відповідну посаду, "спасував" у різких заявах щодо надання зброї Україні.

Раніше він категорично заявляв, що його уряд не збирається допомогати Києву відповідними поставками. В понеділок чиновник змінив свою думку та заявив, що країна не може перешкоджати роботі приватного бізнесу, пише Reuters.

Про це Фіцо сказав після інавгураційної зустрічі з міністром оборони Робертом Калінаком.

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"Мова йде про зброю, про боєприпаси зі словацьких армійських складів, про державні матеріали", - уточнив чиновник "заборону".

Тобто Україна зможе отримати зброю від Словаччини, укладаючи приватні угоди з компаніями. "Коли якась компанія хоче виробляти зброю і відправляти її кудись, ніхто не збирається цьому перешкоджати", - запевнив Фіцо.

Він також заявив, що Словаччина проведе інвентаризацію власних запасів зброї на складах, щоб визначити пріорітетні напрямки щодо їх поповнення.

Також серед пріорітетів він згадав про посилення протиповітряної оборони Словаччини як країни НАТО.

Попередній уряд Словаччини був рішучим "прихильником" України та допомогав їй військовою технікою. Зокрема, Київ отримував від Словаччини бойові машини, а також системи протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29.

За словами новообраного глави Міноборони Роберта Калінака, за його каденції Словаччина перегляне існуючі комерційні та політичні договори в збройовому питанні, оскільки в деяких з них країну ставлять "не в рівні умови". Водночас жодних прикладів подібних контрактів він не навів, вказує Reuters.

Фіцо натякав, що ще 10 років не буде давати зброю Києву

В кінці жовтня після свого обрання в ролі прем’єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україна наступне десятиліття не отримає зброї від його уряду.

Він заявив, що в Україні безрезультативно "вбивають один одного", тому краще Київ буде ще 10 років говорити про мир, ніж воювати.

Чиновник вказав, що як глава уряду Словаччини буде підтримувати "нульову військову допомогу Україні".

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