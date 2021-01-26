Прес-секретар Путіна Пєсков назвав очевидним, що «власниками є підприємці».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує, що палац в Геленджику, який фігурує у фільмі Навального, належить Володимиру Путіну.

Читайте такожПутін вперше дав пояснення щодо "аквадискотеки" та " складу багна"За його словами, власниками палацу є підприємці, але Кремль не має наміру розголошувати їхні імена. А питання журналістів про охорону об'єкту силами ФСО і ФСБ РФ Пєсков переадресував силовикам.

Пєсков назвав очевидним, що "власниками є підприємці". "Дійсно, це великий об'єкт, він добре відомий в Геленджику і один або кілька, прямо або опосередковано володіють цим об'єктом. Але погодьтеся, що, напевно, Кремль не має ніякого права розголошувати імена цих власників, і ми не збираємося цього робити: це просто було б некоректно»,— зазначив він.

Як повідомляє kommersant, на запитання про охорону території палацу ФСО та безпольотну зону над нею. Пєсков відповів: "До нас дійсно було багато звернень від журналістів. І конкретних звернень. Ми цих журналістів переадресували у ФСО. Кажуть: "Чому охороняється ФСО?" Ось ми переадресували у ФСО. І "чому там не можна літати, чому безпольотна зона". Ми переадресували в ФСБ. Тому давайте все-таки звертайтеся туди. Це саме ті відомства, які і повинні відповісти на ці питання, тому що це питання, які в їхній компетенції".

Фільм Навального про палац Путіна

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання (18 січня) випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком. Площа споруди - понад 17 тис. кв м. У маєтку - власні порт, церква і навіть прикордонний пункт, а над ним - безпілотна зона. Під нове розслідування про цей палац ФБК запустив окремий сайт.

Наступного дня, 20 січня, в Кремлі відреагували на вихід фільму-розслідування. Там назвали розслідування Навального по садибі Путіна "лохотроном".

А вже 21 січня фільм Навального про палац Путіна увірвався в тренди YouTube.

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Автор: УНІАН