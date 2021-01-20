Напередодні фонд Навального опублікував велике розслідування про палац Путіна в Геленджику за 100 мільярдів рублів.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував нове розслідування ФБК, присвячене палацу Путіна в Геленджику.

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Коментарі Пєскова наводить «Радіо Маяк». Прес-секретар звинуватив ФБК в шахрайстві - за його словами, подібні «псевдорозслідування» готують для того, щоб виманювати у глядачів гроші.

"Вчорашній матеріал, нічого нового там не представлено. Тема була вкинута чотири роки тому. Неодноразово намагалися використовувати ці інсинуації, часто навіть не обтяжуючи себе хоча б мінімальними спробами не те що довести, а щось проілюструвати", - висловився Пєсков.

За його словами, вся власність Путіна нібито щорічно декларується.

"В кінці цього чудесного матеріалу вказані номери рахунків з проханням туди перераховувати гроші. Мені здається, ось це головне завдання подібних псевдорозслідувань. Це і є головний лохотрон. Ми попереджаємо всіх громадян, тим більше з урахуванням такої кількості переглядів: подумайте 10 разів, перш ніж переводити гроші таким шахраям», - сказав Пєсков.

Розслідування про палац Путіна

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Стверджується, що тисячам людей, які працюють в цьому маєтку, заборонено приносити з собою навіть простенький мобільний телефон з камерою.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а Площа ділянки під ним — 68 гектарів. До нього прилягає ділянка площею 7000 гектарів, яка належить ФСБ. Споруда грандіозного комплексу обійшлася Росії в 100 мільярдів рублів.

Крім палацу на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, Церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр та 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка.

У горі є тунель, що дозволяє вийти до моря. Але він також може служити укриттям на випадок війни.

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Автор: Дмитро Захаров