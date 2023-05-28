Тепер для отримання посвідки на проживання заробіток повинен буде составоять не менше 1600 євро на місяць.

Урядова коаліція у Фінляндії планує підвищити мінімальний поріг заробітку для іммігрантів не з ЄС. Тепер для отримання посвідки на проживання заробіток повинен буде составоять не менше 1600 євро на місяць.

За інформацією видання Yle, зараз працівники, які прибули до Фінляндії з-за меж Євросоюзу, зобов'язані заробляти як мінімум 1300 євро на місяць.

Узгоджене на переговорах щодо формування уряду посилення імміграційної політики не вимагає внесення змін до Конституції і не суперечить міжнародним угодам.

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Зазначається, що партія "Справжні фіни" вимагала підвищити цю межу до 2500 євро. Однак їх пропозиція була відкинута, оскільки, на думку експертів, країна в бмайбутньому буде відчувати ще більший дефіцит працівників в низькооплачуваних сферах.

Фінляндія-останні новини

У Фінляндії 2 травня почалися переговори щодо формування уряду на чолі з головою перемогла на виборах коаліційної партії Петтері Орпо. Найбільш складними темами вважаються питання імміграції та економіки.

Раніше Фінляндія направила Україні військову допомогу на 109 мільйонів євро, в яку входять, в тому числі зенітне озброєння і боєприпаси.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що вартість всіх пакетів оборонної допомоги, доставлених Фінляндією Україні, зараз становить 1,1 мільярда євро.

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