У МЗС країни наголосили на недоречності того, що Фінляндія для росіян стала перевалочним пунктом для відпустки в Європі.

Фінляндія з вересня скорочує число виданих росіянам віз до однієї десятої від нинішнього рівня.

Про це повідомляється в заява міністра закордонних справ країни Пеккі Хаавісто.

"Після коронавірусу помітно збільшення турпотоку з Росії, коли ми намагаємося допомогти українським біженцям. Це недоречно, що Фінляндія стала перевалочним пунктом для відпустки в Європі", - наголосив він.

Для скорочення кількість віз Фінляндія вирішила обмежити прийом заявок за часом. Наприклад, як зазначив дипломат, виділити тільки один день на тиждень для подачі заяв росіян на туристичну візу. У свою чергу це сповільнить процес видачі документів.

"На ділі це може означати, що в понеділок ви можете подати заяву на отримання туристичної візи, а з вівторка по п'ятницю - на візу за сімейними обставинами, навчанні, роботі або з інших поважних причин", - додав міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ЄС обговорять скасування туристичних віз для громадян Росії наприкінці місяця.

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