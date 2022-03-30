Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня.

Фінська залізнична компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Раніше ми оголосили, що призупиняємо вантажні перевезення VR Transpoint на сході 27 березня 2022 року через санкції Великобританії проти російських залізниць (РЗД). Однак, згідно з роз'ясненнями, які ми отримали від влади Великобританії, ці санкції не поширюються на угоди VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що послуги VR Transpoint зосереджені на транспортуванні продукції та сировини в експортній галузі. Обсяги залізничного транспорту VR Transpoint у 2021 році склали приблизно 37 мільйонів тонн. Вантажі між Фінляндією і Росією складають близько третини від загального обсягу.

У прес-службі додали, що рух поїзда Allegro зараз призупинено з понеділка, 28 березня 2022 року. Рішення не вплине на діяльність Allegron.

Раніше Фінляндія припинила залізничне сполучення між Гельсінкі та Санкт-Петербургом. Робота поїздів Allegro припинила свою роботу 28 березня 2022 року.

Війна проти України: