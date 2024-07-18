Президент Європейської комісії виступила з кількома важливими заявами перед другим терміном.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла в четвер створити "справжній Європейський оборонний союз" протягом наступних п'яти років з флагманськими проектами з протиповітряної і кібернетичної оборони, якщо вона переобереться на другий термін. Про це повідомляє Reuters.

За словами фон дер Ляєн, держави-члени завжди зберігатимуть відповідальність за власні війська, "від доктрини до розгортання".

"Але Європа може багато чого зробити для підтримки і координації зусиль зі зміцнення оборонно-промислової бази, інновацій і (європейського) єдиного ринку", - заявила фон дер Ляєн перед голосуванням у Європейському парламенті щодо надання їй нового терміну. Відео дня

Вона також підтвердила, що планує запровадити посаду єврокомісара з питань оборони, і сказала, що Комісія представить "Білу книгу про майбутнє європейської оборони" протягом перших 100 днів свого наступного терміну. При цьому основні оборонні проекти ЄС "повинні бути зосереджені на наших найбільших спільних і транскордонних загрозах".

"Працюючи з державами-членами і в тісній координації з НАТО, ми запропонуємо низку оборонних проектів, що становлять спільний європейський інтерес, починаючи з європейського повітряного щита і кіберзахисту. ... Ми не будемо проявляти жодної толерантності до тих, хто загрожує безпеці наших кордонів і наших громадян за допомогою гібридних атак", - сказала вона.

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Напередодні Єврокомісія схвалила надання Україні ще майже 4,2 мільярда євро. Загальний обсяг фінансування ЄС для України в рамках програми Ukraine Facility досягне 12 мільярдів євро.

Раніше лідери ЄС узгодили виділення 50 млрд євро на підтримку України. Як ззначив президент Європейської Ради Шарль Мішель, "Євросоюз бере на себе лідерство і відповідальність стосовно підтримки України".

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